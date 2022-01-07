В Якутии ситуация оценена как стабильная

Айсен НИКОЛАЕВ провел расширенное совещание о прохождении отопительного периода 2021/2022 года с участием членов правительства, руководителей территориальных федеральных органов власти, предприятий и организаций, глав муниципальных образований и городских округов.

В целом, ситуация оценена как стабильная — без крупных происшествий и внештатных ситуаций. Правительством были проведены все необходимые мероприятия, в том числе проверка резервных источников питания, усилены меры пожарной безопасности, обеспечен запас топливно-энергетических ресурсов на объектах ЖКХ и энергетики.

Объемов топлива на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства республики достаточно для безаварийного прохождения отопительного периода. В районах с ограниченным сроком завоза твердого топлива запасы составляют 394 тысячи тонн при потребности до окончания отопительного зимнего периода в 287 тысяч тонн (137%), жидкого топлива – 83 тысячи тонн при потребности в 58 тысяч тонн (143%). В районах с поставкой в течение отопительного зимнего периода завоз топлива ведется согласно утвержденным графикам наземным транспортом.

Глава республики отметил, что благодаря работе правительства в новый год Якутия вошла без значительной кредиторской задолженности перед поставщиками тепло- и энергоресурсов.

При этом, несмотря на меры по надежному функционированию объектов коммунального комплекса и энергетики с начала нынешнего отопительного периода на территории Якутии зафиксировано 160 технологических нарушений (на 12 меньше, чем за аналогичный период прошлого года), из которых по объектам коммунального комплекса 11 нарушений, по объектам энергетики – 149. Это связано с повреждением линий электропередач, воздействием стихийных явлений, посторонних лиц и организаций.

В ходе совещания первому заместителю председателя правительства республики Дмитрию САДОВНИКОВУ поручено совместно с контролирующими органами урегулировать ситуацию в г. Олекминске и поселке Солнечный Усть-Майского района, где сложилась спорная ситуация между собственниками котельных и коммунальных сетей.

«Ситуация становится типичной, когда котельные и сети находятся в разных руках», — подчеркнул глава региона. Как правило, частники не ведут серьезную работу по модернизации, накапливают задолженность, что приводит к серьезным проблемам во время отопительного сезона

Айсен Николаев рекомендовал главам муниципальных образований уделить особое внимание вопросам пожарной и общественной безопасности, своевременному вывозу мусора.

Кроме того, глава республики напомнил о полномочиях муниципалитетов в части регулирования ограничительных мер во время пандемии коронавируса: «Ситуация стабилизировалась, но расслабляться нельзя».