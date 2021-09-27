В Якутии ситуация напряженная — увеличивается коечный фонд

На 27.09.2021 г. выявлен 191 новый случай коронавирусной инфекции:

-г. Якутск – 116 случаев,

-Мирнинский район — 9 случаев,

-Чурапчинский район — 8 случаев,

-Таттинский район – 6 случаев,

-Алданский, Верхнеколымский, Нерюнгринский, Усть-Алданский районы по 4 случая,

-Верхневилюйский, Вилюйский, Намский, Среднеколымский районы по 3 случая,

-Аллаиховский, Амгинский, Верхоянский, Оленекский, Сунтарский, Томпонский, Хангаласский районы по 2 случая,

-Булунский, Кобяйский, Ленский, Мегино-Кангаласский, Нижнеколымский, Нюрбинский, Оймяконский, Олекминский, Усть-Майский, Эвено-Бытантайский районы по 1 случаю.



За сутки лабораториями республики проведено 2 888 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработан 1 458 171 тест.

На брифинге об эпидобстановке на 27 сентября зампредседателя оперштаба Ольга Балабкина сообщила о введении карантина в ряде районов Якутии, о переводе по требованию Роспотребнадзора на дистанционное обучение детей в столице республики, увеличении коечного фонда в Якутске, Мегино-Кангаласском, Хангаласском и Нюрбинском районах.