В Якутии ситуация напряженная — увеличивается коечный фонд
На 27.09.2021 г. выявлен 191 новый случай коронавирусной инфекции:
-г. Якутск – 116 случаев,
-Мирнинский район — 9 случаев,
-Чурапчинский район — 8 случаев,
-Таттинский район – 6 случаев,
-Алданский, Верхнеколымский, Нерюнгринский, Усть-Алданский районы по 4 случая,
-Верхневилюйский, Вилюйский, Намский, Среднеколымский районы по 3 случая,
-Аллаиховский, Амгинский, Верхоянский, Оленекский, Сунтарский, Томпонский, Хангаласский районы по 2 случая,
-Булунский, Кобяйский, Ленский, Мегино-Кангаласский, Нижнеколымский, Нюрбинский, Оймяконский, Олекминский, Усть-Майский, Эвено-Бытантайский районы по 1 случаю.
За сутки лабораториями республики проведено 2 888 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработан 1 458 171 тест.
На брифинге об эпидобстановке на 27 сентября зампредседателя оперштаба Ольга Балабкина сообщила о введении карантина в ряде районов Якутии, о переводе по требованию Роспотребнадзора на дистанционное обучение детей в столице республики, увеличении коечного фонда в Якутске, Мегино-Кангаласском, Хангаласском и Нюрбинском районах.
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