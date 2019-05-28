В Якутии систематизируют учет иностранных граждан, прибывающих в республику

В этом году начата реализация концепции миграционной политики Республики Саха (Якутия), в которой предусмотрены мероприятия по созданию рабочих мест, стимулированию трудовой мобильности граждан, совершенствованию механизмов привлечения иностранных работников в соответствии с потребностями экономики республики.

В результате реализации концепции планируется сокращение миграционной убыли, снижение коэффициента напряженности на рынке труда, сокращение доли иностранной рабочей силы в общей численности занятости населения, снижение безработицы, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

27 мая на заседании Межведомственной комиссии по вопросам реализации миграционной политики Российской Федерации в Республике Саха (Якутия) под председательством первого заместителя председателя правительства Якутии Алексея Стручкова рассмотрен ход реализации концепции миграционной политики Республики Саха (Якутия) на период 2019-2022 гг.

Концепция миграционной политики Республики Саха (Якутия) на период 2019-2022 гг. утверждена указом главы республики в мае 2018 года.

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия) миграционная убыль в республике сократилась на 36,7 % и достигла своего рекордного показателя с 2010 года. По информации управления по вопросам миграции министерства внутренних дел по Республике Саха (Якутия), в 2018 году численность иностранных граждан, поставленных на миграционный учет, по сравнению с 2017 годом сократилась на 9,9% и составила 73 279 человек. Также, по данным ведомства, в Якутию с целью осуществления трудовой деятельности в 2018 году прибыли 23 828 иностранных граждан (в 2017 году прибыли 29 830).

Участниками заседания была отмечена необходимость упорядочивания и усиления работы по миграционному учету. По данному вопросу первый вице-премьер поручил провести работу по систематизации учета иностранных граждан, прибывающих в республику.

«Нужно разработать „дорожную карту“ — план мероприятий. Итоги работы рассмотрим в конце третьего квартала этого года», — дал указание Алексей Стручков.

По итогам заседания межведомственной комиссией по вопросам реализации миграционной политики РФ в РС(Я) принят протокол решений с указанием сроков исполнения. В частности, одним из пунктов документа является принятие дополнительных мер, направленных на усиление контроля над деятельностью работодателей по привлечению иностранных работников, противодействию нелегальной трудовой деятельности иностранных граждан.