06.07.2021
18:00
79
Погода
В Якутии синоптики пообещали грозу
В Якутске 7 июля ожидается погода без осадков, ветер ночью западный 1-3 м/с, днем южный 3-8 м/с, температура воздуха ночью +14+16°, днем +30+32°.
8 июля на северо-западе, западе, 9 июля по нижней Лене, в центральных районах, на юге, по Верхоянью дожди, местами ливни, грозы, при грозах порывистый ветер до 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью +16+21°, при прояснении +8+13°, днем +30+35°, при дождях +25+30°, на севере, северо-западе +18+23°, местами 9 июля +8+13°.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Якутское УГМС
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