В Якутии синоптики пообещали грозу

В Якутске 7 июля ожидается погода без осадков, ветер ночью западный 1-3 м/с, днем южный 3-8 м/с, температура воздуха ночью +14+16°, днем +30+32°.

8 июля на северо-западе, западе, 9 июля по нижней Лене, в центральных районах, на юге, по Верхоянью дожди, местами ливни, грозы, при грозах порывистый ветер до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +16+21°, при прояснении +8+13°, днем +30+35°, при дождях +25+30°, на севере, северо-западе +18+23°, местами 9 июля +8+13°.