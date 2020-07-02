В Якутии сильный пожар угрожает популяции стерхов

В Якутии продолжается тушение природного пожара на территории национального парка «Кыталык». На работах по тушению данного возгорания задействовано: 12 парашютистов-десантников пожарной службы ФБУ «Авиалесоохрана»; 22 добровольцев, в том числе директор и госинспекторы дирекции биоресурсов минэкологии Якутии; директор ФГБУ ГПЗ «Остров Врангеля».

На сегодняшний день локализовано 200 га, работы затруднены сильным ветром и осложняются сложным рельефом местности. Приняты все возможные меры по нераспространению возгорания к низинам (до мест гнездования).

Отметим, что участки возгорания расположены в труднодоступной местности, лесная растительность отсутствует, к покрытым лесом землям не относится.

Ситуация с природными пожарами в национальном парке «Кыталык» находится на особом контроле минприроды России.

Справка:

Национальный парк «Кыталык» федерального значения создан в 2019 году решением правительства Российской Федерации. В связи с этим управление данной особо охраняемой природной территорией передано в ФГБУ государственный природный заповедник «Остров Врангеля», который дислоцирован в городе Певек Чукотского автономного округа.