В Якутии шьют пальто из кожи налима

В Якутии в рамках главного зимнего фестиваля республики «Зима начинается с Якутии» с 25 ноября по 1 декабря проводится онлайн-выставка народного творчества «Серебряная чешуя-2021».

На выставке представлены более 70-ти изделий ручной работы народных мастеров республики, а также любителей декоративно-прикладного искусства г. Якутска, выполненные с использованием разных частей рыб.

«Самым интересным изделием можно считать пальто, сшитое из кожи налима 80-летней Харитиной Орловой. Она ветеран труда, отличник просвещения РФ, мастер народных промыслов Якутии, почетный ветеран системы образования Якутии», — сообщили организаторы выставки.

Мастер народных промыслов Якутии, почетный гражданин Республики, ветеран труда, почетный ветеран 82-летняя Елена Большакова из Верхней Колымы представила на выставке национальный головной убор и традиционное якутское украшение илин кэбиhэр из костей ряпушки, чира и карася.

Заслуженный художник РФ, отличник культуры Якутии Михаил Слепцов смастерил объемную композицию из мамонтовой кости «Удачный улов на Индигирке».

Отличник образования и молодежной политики Якутии почетный гражданин Абыйского улуса, кавалер знака «Гражданская доблесть», народный мастер Василий Спиридонов представил композицию из дерева по мотивам произведения Платона Ойунского.

На онлайн — выставке представлено много замечательных работ, вы их можете увидеть по ссылке https://youtu.be/ZuV2W0iYj6g.

Организаторами онлайн-выставки народного творчества «Серебряная чешуя-2021» являются Управление культуры и духовного развития г. Якутска, Окружной центр народного творчества г. Якутска, Дом культуры «Чэчир» мкр. Марха, Дом культуры «Ритм» с. Маган, Дом культуры «Кедр» п. Табага.

Авторы идеи – Владислава Скрябина, Нюргуяна Мартынова, Анастасия Колесова, видеографы – Вячеслав Егоров, Сандал Захаров.