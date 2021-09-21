В Якутии школы переводят на дистанционное обучение

Из-за участившихся случаев заболевания среди учащихся и работников образования в Чурапчинском районе принято решение, 8 школ улуса из 25 отправить на дистанционный формат работы, 3 школы (Мугудай, Хадар и Юрях Керя) — в полный дистанционный формат. Все 19 учреждений дошкольного образования и группы дошкольников в школах будут продолжать работать в очной форме, сообщили ЯСИА в пресс-службе улусной администрации.

«В целях профилактики заболевания Ковид-19 и ОРВИ просим родителей проконтролировать нахождение ребенка в многолюдных общественных местах», — сообщил он.

Главный врач ЦУБ Артем Ксенофонтов проинформировал о том, что вакцину против этой инфекции получили всего 62% населения улуса, а для формирования коллективного иммунитета нужна вакцинация еще 20%. По вакцинации хорошие показатели у сел Сылан, Мындагай, Чурапча.