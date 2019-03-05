В Якутии школьников кормили просрочкой?

Прокуратура Амгинского района с привлечением специалистов территориального отдела Управления Роспотребнадзора провела проверку соблюдения образовательными учреждениями законодательства при организации питания детей.

Установлено, что в нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях имеют место факты хранения продуктов питания с истекшим сроком годности, питание обучающихся не всегда соответствует установленным требованиям, в рацион питания детей в ряде случаев не включены такие продукты как мясо, молоко, рыба, яйца и др.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратура внесла в адрес руководителей 5 образовательных учреждений района представления, а также инициировала возбуждение административных дел по ст. 6.3 КоАП РФ (нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении и контроле прокуратуры района.