В Якутии школьников будут воспитывать трудом

В ходе XXXIX (очередного) пленарного заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн) 25 октября 2022 года народные депутаты республики рассмотрели проект закона Республики Саха (Якутия) № 478-6 «О внесении изменения в статью 5.1. Закона Республики Саха (Якутия) «Об образовании в Республике Саха (Якутия)»

Законопроект разработан по законодательной инициативе народных депутатов Республики Саха (Якутия) Ф.В.ГАБЫШЕВОЙ, А.А.ГРИГОРЬЕВОЙ, М.Д.ГУЛЯЕВА, П.В.КСЕНОФОНТОВА, О.Т.МИХАЙЛОВОЙ, Р.В.СОЛНЫШКИНОЙ, Р.Е.ФЕДОТОВА, А.Н.АТЛАСОВОЙ, А.Н.НИКОЛАЕВА, И.И.РОМАНОВА, М.С.СИЛКИНОЙ, И.И.СЛЕПЦОВА, Л.Л.ЯВЛОВСКОЙ.

Как проинформировала председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я) по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций Феодосия Габышева, проект закона разработан в целях закрепления понятия трудового воспитания в статье 5.1, которая регламентирует общие требования к организации воспитания обучающихся.

Необходимость возвращения в школы понятия трудового воспитания связана со снижением престижа физического труда, с потерей взаимосвязи с традициями предков, отсутствием желания трудиться. Речь идет о разнообразных формах деятельности подростков — школьные мастерские, технопарки, ученические производственные бригады, трудовые отряды, летние лагеря труда и отдыха и другие трудовые организации и объединения.

Трудовое воспитание ребенка начинается с формирования в семье и школе элементарных представлений о трудовых обязанностях. В современных семьях нередко дети вырастают неподготовленными к трудовой деятельности на бытовом уровне, несамостоятельными и неспособными к элементарному самообслуживанию. Поэтому трудовое воспитание в школе содействует развитию трудовых навыков у всех учащихся.

В обществе на сегодняшний день также остро стоит вопрос о нехватке квалифицированных рабочих кадров на рынке труда. В этом плане трудовое воспитание и сопутствующая ему грамотная профессиональная ориентация, с учетом сформированного у детей положительного отношения к труду, может повысить среди школьников интерес к рабочим специальностям

Правильно организованный труд формирует трудолюбие, коллективизм, взаимодействие, дисциплинированность, что является одной из главных функций трудового воспитания.

Законопроект принят в первом чтении.