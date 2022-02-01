В Якутии школьники создают приложение для людей с почечной недостаточностью

Одиннадцатиклассники, участники преакселератора “Б8”, разрабатывают мобильное приложение KidneyHealth, которое призвано помочь людям с хронической болезнью почек (ХБП) сформировать индивидуальный план питания в соответствии с результатами анализов. По словам создателей, аналогов решения на сегодняшний день в России нет.

В приложении необходимо будет ввести результаты общего и биохимического анализов крови — под данные показатели система на базе ИИ составит подходящий рацион. Сервис содержит также необходимую справочную информацию о заболевании, рецепты блюд, счетчик для поддержки водного баланса. Решение создается для пациентов с почечными заболеваниями, для тех, кто проходят курс гемодиализа и для людей с трансплантированной почкой. На сегодняшний день готов прототип сервиса KidneyHealth. Команда участвует в якутском преакселераторе “Б8”, где прорабатывает бизнес-модель проекта.

“Пациент на гемодиализе должен каждый месяц сдавать биохимию и общий анализ крови, принимать лекарства, назначенные врачом и соблюдать диету. Следование рекомендациям по питанию жизненно важно. Например, повышение калия в крови может привести к смерти. Цифровой помощник в виде приложения позволит систематизировать все рекомендации и следовать им”, — поделилась Клара Попова, менеджер проекта, ученица 11-ого класса МБОУ «Намская улусная гимназия им Н.С.Охлопкова».

Идея разработки родилась, когда одиннадцатиклассники участвовали в Якутской международной исследовательской школе при Малой академии наук Республики Саха (Якутия). Сначала одиннадцатиклассники разрабатывали приложение, которое бы рекомендовало продукты и блюда для профилактики железодефицитной анемии, панкреатита, сахарного диабета 2-ого типа, но в процессе работы переориентировали приложение на более конкретную аудиторию — пациентов с ХБП. Далее в акселераторе школьных проектов ребята обучились созданию проектно-исследовательских работ и ИТ-проектов.

Стартап поддерживает и консультирует создатель социального проекта для диализников “Надежда на будущее” Наталия Каратаева. Ранее она проходила курс диализа, полностью вылечилась, создала первое сообщество диализников в Якутске, где люди с ХБП поддерживают друг друга морально и обмениваются важной информацией. Сайт проекта – http://kidneyhealth.ykt.tilda.ws.

В Якутии сегодня созданы все необходимые условия для школьников, проявляющих инициативу в создании собственных проектов. В регионе ежегодно проводятся такие крупные республиканские мероприятия, как конкурс «Моя профессия — ИТ», действуют детские технопарки, а также работают акселераторы и преакселераторы, где команды школьников и студентов могут реализовать идею продукта и проработать бизнес-модель. В республике действуют тринадцать муниципальных детских технопарков, а также один мобильный детский технопарк, который перемещается по районам республики. К 2024 году республика ставит задачу увеличить долю занятых в ИТ-отрасли специалистов до десяти тысяч человек.