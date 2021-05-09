В Якутии школьники сняли фильм по повести «А зори здесь тихие»

В с. Тит-Эбя Хангаласского улуса учащиеся сняли видеофильм по мотивам легендарной повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие..»

Учитель русского языка и литературы, руководитель детского движения «New Касл» Сардаана Борисова рассказывает, что учащиеся из выпускного, 9-го класса, I — Жемконской основной общеобразовательной санаторной школы-интерната с большим воодушевлением принялись за реализацию идеи, предложенной воспитателем интерната Натальей Яковлевой.

«По большей части, это не видеофильм, а скорее клип, поскольку действие сопровождает одноименная песня группы «Любэ». Ребята отнеслись к съемкам с большой ответственностью: и антураж, и цветовое оформление, и одежда — это все было в духе военного времени. За 6 минут мы показали храбрых девушек-зенитчиц и их командира, на чьи доли выпало немало испытаний. Съемку завершили за 1 день. В клипе также показан видеоряд с кинофильма. Мы убеждены, что подрастающему поколению необходимо говорить правду о войне и мы должны сделать все, чтобы войны больше никогда не было. Наш видеоклип — это наш маленький вклад в сохранение исторической памяти», — поделилась Сардаана Борисова, которая руководила съемочным процессом.

Роль командира Федота Васкова исполнил Сережа Алексеев, Маша Иванова, Саина Прокопьева, Карина Павлова, Вероника Арсеньева и Айыылаана Христофорова воссоздали образы девушек-зенитчиц Маргариты Осяниной, Сони Гурвич, Лизы Бричкиной, Галины Четвертак и Евгении Комельковой, а роли немецких фашистов исполнили Андрей Исаков и Денис Терехов.



