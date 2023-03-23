В Якутии школьник создал националистический канал со свастикой

Фото телеграм-канала школьника

В Якутии состоялся суд над 11-классником, создавшим националистический канал со свастикой

Юноша создал телеграм-канал с названием, отсылающим к запрещенной в России националистической «Национал-большевистской партии». Также он разместил там видео с актом терроризма в американской школе и подписал его «можем повторить». Это привлекло внимание правоохранительных органов и школьника арестовали.

Редакция «КП — Якутия» проверяла контент, который школьник публиковал в своем канале. Школьник не только интересовался указанной экстремистской организацией, но также восславлял «Единую Русь», рассуждал о неполноценности «хохло-укропов», выражал ненависть к темнокожим и публиковал символы, подозрительно схожие со свастиками и другой неонацистской символикой. Самого себя он охарактеризовал как «рашиста, ватника и орка-оккупанта».

Как сообщает @yakutsk_vecherniy, школьнику назначили штраф в 10 тысяч рублей.

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