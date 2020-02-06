В Якутии школьница участвовала в групповом вымогательстве

Следственным отделом по городу Нерюнгри СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении трех жителей Нерюнгринского района республики о вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

По данным следствия, в январе 2020 года 25-летний молодой человек, используя фейковый аккаунт в социальной сети и представляясь девушкой, вел переписку интимного характера с 18-летним юношей.

Его целью было вымогательство денежных средств и иных предметов, к чему он привлек 30-летнего приятеля и 15-летнюю знакомую школьницу.

Как установили следователи, группа распределила между собой роли, и девушка, позвонила потерпевшему и предложила ему встретиться.

В салоне автомобиля уже находились ее приятели, которые потребовали от потерпевшего и его друга деньги в размере 10 тысяч рублей с каждого. В случае отказа угрожали применением насилия и сообщением о противоправных действиях по переписке интимного характера с их несовершеннолетней приятельницей в правоохранительные органы.

Молодые люди, не имея денежных средств, передали злоумышленникам две гитары, ноутбук и три мобильных телефона. Позже все трое были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В отношении всех трех фигурантов уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, они допрошены в качестве подозреваемых.

Расследование продолжается.

Помимо этого, у следователей имеется информация о том, что это не единичный эпизод преступной деятельности группы, участники которой подобным способом вымогали деньги у других граждан. Пострадавших просят обращаться в следственный отдел по городу Нерюнгри СУ СКР по РС (Я) по телефону: 8 (41147) 4-95-46