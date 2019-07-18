В Якутии школьница написала ложный донос. Заведено уголовное дело

В Томпонском районе возбуждено уголовное дело в отношении 16-летней жительницы одного из сел района за заведомо ложный донос о совершении особо тяжкого преступления.

Возбуждению уголовного дела предшествовали следующие события. 2 июля 2019 года к следователям с заявлением обратилась 16-летняя школьница, которая сообщила о том, что 29 июня 2019 года 22-летний молодой человек изнасиловал ее в помещении заброшенного дома. В этой связи заявительница просила возбудить в отношении него уголовное дело.

Обращение было зарегистрировано в установленном порядке, девушку предупредили об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, и следователи начали проверку доводов заявительницы.

В ходе проверки выяснилось, что событие преступления отсутствует, и после установления следователями отсутствия факта изнасилования девушка была вынуждена признаться в совершении ложного доноса. Она отказалась от данных ранее объяснений и пояснила, что оговорила мужчину из-за обиды, вызванной его отказом вступить в серьезные отношения в связи с ее несовершеннолетним возрастом.

В настоящее время в рамках уголовного дела устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.