В Якутии сгорели 4 балкона жилого дома

25 июля 2020 г. в пожарно-спасательную службу поступило 2 сообщения о горении мусора и травы: на улице Осипенко в г. Якутске, на 2 км. Майинской трассы в п. Нижний Бестях Мегино-Кангаласском районе. В результате пожара произошло горение мусора и сухой травы на площади 628 кв.м. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливается.

25 июля 2020 г. в 15.32 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании под подъездом 5-ти этажного жилого дома мкр. Новый в г. Удачный Мирнинского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения под 1-м подъездом горела обмотка-утеплитель труб водоснабжения. В результате пожара огнем повреждена обмотка-утеплитель труб водоснабжения на площади 1 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

25 июля 2020 г. в 19.02 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что горит бесхозное строение на улице Матросова в ГО «Жатай» г. Якутска. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения горело строение. В результате пожара огнем повреждено бесхозное строение по всей площади. Общая площадь пожара 3 кв.м. Причина – неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо, ущерб устанавливаются.

25 июля 2020 г. в 19.04 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что произошло возгорание столба электропитания на пер. Центральный в с. Хордогой Сунтарского района В результате пожара огнем поврежден столб на площади 0,5 кв.м. Причина — короткое замыкание. Виновное лицо, ущерб устанавливаются.

25 июля 2020 г. в 19.14 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Лесная в п. Хандыга Томпонского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения открытым огнем горел балкон на 2 этаже на площади 4 кв.м. В результате пожара огнем повреждено: кровля, 4 балкона по всей площади, комната и кухня частично. Общая площадь пожара 75 кв.м. Причина, виновник, ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!