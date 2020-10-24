В Якутии в пожаре погибла женщина с 4 детьми

Дознаватели МЧС России проводят проверку по факту трагического пожара в Намском районе

Сегодня в 04.43 на телефон пожарной охраны поступило сообщение о пожаре в двухквартирном частном жилом доме в с. Крест-Кытыл Намского района Республики Саха (Якутия). Есть пострадавший мужчина. Огнеборцами найдены тела женщины и четверых детей. Предварительной причиной пожара стало короткое замыкание греющего кабеля канализации. В настоящее время дознавателями МЧС России совместно с сотрудниками Следственного комитета и МВД проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. К месту пожара также направлены сотрудники испытательной пожарной лаборатории. С родственниками погибших работают психологи РСЧС.

Добавим, что после сообщения о пожаре к месту пожара незамедлительно были направлены силы и средства Государственной противопожарной службы республики. На момент прибытия первого подразделения дом горел по всей площади. В результате пожара дом полностью поврежден огнем на общей площади 160 кв. м. Всего на ликвидацию пожара было задействовано 5 единиц пожарной техники и 16 человек личного состава .