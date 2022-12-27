27.12.2022
21:25
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Происшествия
В Якутии сгорела квартира — погиб 35-летний мужчина
26 декабря в 21:29 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в 1-этажном 4-х квартирном жилом доме на ул. Стручкова в с. Батагай-Алыта Эвено-Бытантайского района. Через 2 минут к месту вызова прибыли огнеборцы. На момент их прибытия наблюдался открытый огонь. В результате пожара погиб мужчина 1987 г.р., огнем повреждена квартира на площади 36 кв.м. и веранда – на площади 2 кв.м.
Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На тушение привлекались 11 человек личного состава и 2 единицы пожарной техники ГПС РС (Я).
Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба МЧС РФ по РС(Я)
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