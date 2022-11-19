В Якутии сгорел вагончик геологов — двое погибли, пострадавших не могут вывезти

В Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) по системе 112 поступила информация о том, что на геологоразведочном участке в Нерюнгринском районе произошел пожар жилого вагончика, в результате пожара пострадали 5 человек, 2 из них погибли.

В результате взаимодействия установлено, что 19.11.2022 года на геологоразведочном участке «Чакатай» произошел пожар жилого вагончика. Всего на данном участке находилось 3 вагончика, 9 человек рабочего персонала.

В готовности в г. Нерюнгри находится Ми-8 АК «Дельта-К», медицинский персонал Медицины катастроф РС (Я) 3 человека, 2 спасателя Нерюнгринского ПСО ГБУ «Служба спасения РС(Я)», 1 человек ОНД ГУ МЧС России по РС(Я), 2 человека МВД России по Нерюнгринскому району.

По метеоусловиям вылет задерживается, прорабатывается вопрос доставки наземным путем.