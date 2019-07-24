В Якутии сгорел мост

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

23 июля 2019 г. в 00.57. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частной бане на ул. Геологическая г. Мирный. К моменту прибытия пожарных, через шесть минут, из бани шел дым. В результате пожара баня повреждена внутри на площади 8 кв.м. Предположительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Виновник, ущерб устанавливаются.

23 июля 2019 г. в 08.33. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании строительного мусора на Покровском тракте Якутска на площади 2 кв.м. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Виновник устанавливается.

23.07.2019 в 11.05 в пожарно-спасательную службу поступило заявление о том, что в частном магазине – пекарне в п. Нижнеянск, Усть – Янского района произошел пожар, в результате которого огнем повреждена стена и стеллаж на общей площади 2 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются. Ранее вызов на «01» не поступал. Подразделения пожарной охраны не выезжали.

23 июля 2019 г. в 12.44. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре на мосту в с. Бологур Амгинского района. Через семь минут пожарные прибыли к месту вызова, к моменту их прибытия мост горел открытым огнем. В результате пожара мост поврежден на площади 16 кв.м. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Виновник устанавливается. Пожарными спасен один человек и 2-хэтажный жилой дом.

23 июля 2019 г. в 15.45. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре забора на ул. Мелиораторов в г. Ленск. Через четыре минуты пожарные прибыли к месту вызова, к моменту их прибытия горел забор и мусор. В результате пожара огнем поврежден забор и мусор на общей площади 60 кв.м. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Виновник и ущерб устанавливаются.

23 июля 2019 г. на 16.35. в пожарно-спасательную службу поступило 2 сообщения о возгорании травы: на второй линии Поповского острова в ГО Жатай – на площади 300 кв.м.; на ул. П. Алексеева в г. Якутск – на площади 13 кв.м. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем, виновники устанавливаются.

23 июля 2019 г. в 17.45. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре на теплотрассе под двухэтажным жилым домом в микрорайоне Новый Город г. Удачный, Мирнинского района. Через три минуты пожарные прибыли к месту вызова, к моменту их прибытия горела теплотрасса под вторым подъездом. В результате пожара огнем повреждена теплотрасса и электрический кабель на общей площади 30 п.м. Предположительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки. Виновник и ущерб устанавливаются.

23 июля 2019 г. в 21.06. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в бесхозном балке на ул. Циолковского в г. Якутск. Через пять минут пожарные прибыли к месту вызова, к моменту их прибытия балок горел открытым огнем. В результате пожара огнем поврежден балок внутри по всей площади, общая площадь пожара составила 8 кв.м. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем, виновник устанавливается.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!