В Якутии сгорел гидрологический пост. Погибла женщина

В Восточно-Якутский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Республике Саха (Якутия) с дислокацией в Оймяконском районе поступило сообщение о том, что при тушении сотрудниками пожарной охраны возгорания гидрологического поста обнаружено тело его работницы 1981 года рождения.

На место происшествия выезжал следователь СКР, сотрудники полиции, эксперт, а также ГУ МЧС России по РС (Я). Проведен осмотр и иные неотложные проверочные мероприятия. Сотрудником СКР с места пожара изъяты предметы и вещества, имеющие значение для установления причины возгорания.

В рамках процессуальной проверки назначены необходимые экспертные исследования. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством