20.04.2021
16:44
438

Происшествия

В Якутии сгорел гидрологический пост. Погибла женщина

В Восточно-Якутский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Республике Саха (Якутия) с дислокацией в Оймяконском районе поступило сообщение о том, что при тушении сотрудниками пожарной охраны возгорания гидрологического поста  обнаружено тело его работницы 1981 года рождения.

На место происшествия выезжал следователь СКР, сотрудники полиции, эксперт, а также  ГУ МЧС России по РС (Я). Проведен осмотр и иные неотложные проверочные мероприятия. Сотрудником СКР с места пожара изъяты предметы и вещества, имеющие значение для установления причины возгорания.

В рамках процессуальной проверки назначены необходимые экспертные исследования. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством

Фото: Восточно-Якутского МСО СУ СК РФ по РС (Я) с места происшествия
Источник: Старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх