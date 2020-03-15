В Якутии сгорел «Дом предпринимателей»

14 марта 2020 года

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

14 марта 2020 г. в 03.01 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Старательская в г. Алдан Алданского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения частный горела крыша изнутри дома на площади 30 кв.м. В результате пожара повреждена кровля дома на площади 30 кв.м. Спасен дом. Причина – короткое замыкание электропроводки. Виновное лицо, ущерб устанавливаются.

14 марта 2020 г. в 00.08 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что горят два дома, два 2-х этажных бесхозных строения в п. Серебряный Бор Нерюнгринского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения горели подъезд и кровля домов. В результате пожара повреждены дома по всей площади. Общая площадь 500 кв.м. Спасено два рядом стоящих строения. Причина, виновное лицо, ущерб устанавливаются.

14 марта 2020 г. в 04.46 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в здании «Дом предпринимателей» на улице Октябрьская в с. Сунтар Сунтарского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения, через четыре минуты, горело здание по всей площади. В результате пожара огнем повреждено здание по всей площади. Общая площадь 206 кв.м. Спасено четыре рядом стоящих строения. Причина, виновное лицо, ущерб устанавливаются.

14 марта 2020 г. в 17.42 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частной бане на улице Рассветная в г.Якутск. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения из бани шел дым. В результате пожара огнем поврежден утеплитель трубы внутри бани на площади 1 кв.м. Спасена баня. Предположительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Виновное лицо, ущерб устанавливаются.

14 марта 2020 г. в 17.46 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в гаражном боксе на улице 26 Пикет в г.Алдан. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения из бокса шел дым. В результате пожара огнем поврежден станок по ремонту ТНВД на площади 16 кв.м. Спасен бокс. Причина, виновное лицо, ущерб устанавливаются.

14 марта 2020 г. в 21.09 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в бесхозном строении в с.Тит-Эбэ Хангаласского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения, через три минуты, горел дверной проем. В результате пожара огнем поврежден дверной проем на площади 2 кв.м. Спасен рядом стоящий гараж. Причина предварительно неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо, ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!