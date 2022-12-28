В Якутии сгорел дом: пострадала женщина

27 декабря 2022 г. в 18.57 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном доме в микрорайоне Айхал с. Буор-Сысы Момского района. Через 5 минут к месту вызова прибыли огнеборцы. На момент их прибытия горел дом.

В результате пожара огнем поврежден дом по всей площади 90 кв.м. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

Есть пострадавшая женщина, 1947 г.р. На ликвидацию пожара привлекались 4 человека личного состава и 1 единица техники ПЧ, также 7 человек и 1 ед. техники добровольной пожарной команды.