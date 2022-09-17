17.09.2022
17:43
588
Происшествия
В Якутии сгорел 2-квартирный дом
17 сентября в 04:35 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре 2-х квартирного жилого дома на ул. Октябрьская в с. Верхневилюйск Верхневилюйского района. В течение 3 минут к месту вызова прибыли огнеборцы. На момент их прибытия открытым огнем горел жилой дом. В результате пожара огнем поврежден жилой дом по всей площади 150 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются. Всего на тушение привлекались 18 человек личного состава и 2 единицы пожарной техники.
Фото: Телеграм
Источник: Пресс-служба МЧС РФ по РС(Я)
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