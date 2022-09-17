В Якутии сгорел 2-квартирный дом

17 сентября в 04:35 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре 2-х квартирного жилого дома на ул. Октябрьская в с. Верхневилюйск Верхневилюйского района. В течение 3 минут к месту вызова прибыли огнеборцы. На момент их прибытия открытым огнем горел жилой дом. В результате пожара огнем поврежден жилой дом по всей площади 150 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются. Всего на тушение привлекались 18 человек личного состава и 2 единицы пожарной техники.