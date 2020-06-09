09.06.2020
14:14
389

Экология

В Якутии сфотографировали черного стерха

Якутскому фотографу Максиму Афанасьеву повезло сфотографировать черного журавля.

Птица, занесенная в Международную Красную книгу, попала в его объектив в селе Кюндяя Сунтарского улуса.

«Сбылась давняя мечта. Сфотал промокших от дождя диких голубей. Аж 3 штуки. Объектив вспотел и фокуса никакого. Больше ничего интересного не видели… Правда ходил там один новый землеустроитель бюрократ по фамилии Журавликов — Чёрный. Несмотря на дождь всё ходил и измерял шагами периметр сельхозугодий. Портфеля у него за пазухой не хватало», — пошутил фотограф, рассказывая о своей удаче.

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#сунтар #лето #кюндяя #птицыякутии #Sigma50500 #sonya99 Вчера не смотря на обильный дождь съездили в с.Кундэйэ. Сбылась давняя мечта. Сфотал промокших от дождя диких голубей. Аж 3 штуки. Объектив вспотел и фокуса никакого. Больше ничего интересного не видели.. Правда ходил там один новый землеустроитель бюрократ по фамилии Журавликов — Чёрный. Не смотря на дождь всё ходил и измерял шагами периметр сельхозугодий. Портфеля у него за пазухой не хватало😁

A post shared by Максим Афанасьев (@maximsuntar) on

Источник: https://www.instagram.com/p/CBMljCJJNhi/ https://www.instagram.com/p/CBMlCgvJd7V/
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