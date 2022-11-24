В Якутии семьям с тройняшками улучшат жилье

В ходе заседания правительства республики, утверждены обновлённые правила предоставления единовременной денежной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения многодетным семьям, в которых одновременно родились трое и более детей.

Учитывая, что мера поддержки является демографической, выплата будет предоставляться без учета критерия нуждаемости, то есть сведения о постановке на учет семьи в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий в органах местного самоуправления, не потребуются.

Методика расчета размера выплаты, равном 35% от расчетной стоимости жилья, приведена в соответствие с действующими мерами по предоставлению социальной выплаты на улучшение жилищных условий многодетным семьям с пятью, десятью и более детьми.

Кроме того, данная мера поддержки будет предоставляться проактивно, то есть в беззаявительном порядке, на основании сведений, получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия, что, безусловно, позволит оказать социальную поддержку семье максимально оперативно и удобно. Ранее действующее ограничения в 6 месяцев на подачу заявления с момента рождения детей, исключены.

Рождение тройни — это редкий случай в общей статистике рождений, каждодневный труд для родителей, тройная ответственность и тройная радость за младенцев. В 2022 году в Якутии родилось три тройни.

Реализация проекта положительно скажется на качестве жизни многодетных семей, в которых родились тройняшки.