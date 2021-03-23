В Якутии семьям с 5 и более несовершеннолетними положена выплата

На 2021 год в республиканском реестре семей, имеющих 5 и более несовершеннолетних детей, утвержденной протоколом № 1 от 01.02.2021 года комиссии при правительстве Республики Саха (Якутия) по вопросам предоставления единовременной социальной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения семьям, имеющим 5 и более несовершеннолетних детей, состоят 1815 семей

На 2021 год предусмотрено 200 млн. рублей для предоставления социальной выплаты на улучшение жилищных условий семей, имеющих 5 и более несовершеннолетних детей. В предварительный список получателей социальной выплаты вошли семьи с датой постановки на учет с 07.09.2012 г. по 12.09.2012 г.

Правила предоставления социальной выплаты семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей, на приобретение (строительство) жилого помещения утверждены постановлением правительства РС(Я) от 29.03.2018 N 82.

Для включения в республиканский реестр семей, имеющих 5 и более несовершеннолетних детей, на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, необходимо соответствие следующим условиям:

-проживание не менее 20 лет на территории Республики Саха (Якутия);

-состояние на учете в органах местного самоуправления в качестве нуждающегося в жилых помещениях;

-наличие 5 и более несовершеннолетних детей на дату подачи заявления о включении в Республиканский реестр.

С этой целью гражданину до 1 декабря следует обратиться в территориальный орган Управления соцзащиты населения и труда по месту жительства с заявлением о включении в подпрограмму «Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем», документами о своем и согласии всех членов семьи на обработку персональных данных, с приложением документов (паспорт, свидетельства о рождении детей, решение органа местного самоуправления по месту жительства гражданина о постановке на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, свидетельство о браке (при наличии), сведений о факте постоянного проживания на территории РС(Я) не менее 20 лет (копия трудовой книжки или копия диплома об образовании, или копия паспорта с отметкой о регистрации по месту жительства или решение суда об установлении факта постоянного проживания на территории Республики Саха (Якутия), ИНН, СНИЛС).

Заявления и документы могут быть представлены лично гражданином, направлены по почте, в форме электронных документов с использованием электронных носителей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть Интернет.