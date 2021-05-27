В Якутии определены выплаты семьям медиков, погибших от COVID-19

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Распоряжением Правительства республики от 19 мая т.г. из резервного фонда Правительства РС(Я) выделены бюджетные ассигнования на оказание мер социальной поддержки семьям медицинских работников, умерших в результате инфицирования коронавирусной инфекцией при исполнении трудовых обязанностей. В эти дни средства направлены медицинским учреждениям, где трудились работники. Общая сумма финансовой помощи составила 8 257 356 рублей, по 2 752 452 каждой семье. Это стало результатом полугодовой работы рескома профсоюза работников здравоохранения по отстаиванию прав наследников наших коллег, погибших от COVID-19.

В течение октября — декабря 2020 года в нашей республике ушли из жизни 10 медицинских работников, заболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). 5 случаев признаны нестраховыми ввиду отсутствия связи с исполнением трудовых обязанностей и других причин, в 1 случае идет поиск родственников, проживающих в Узбекистане.4 случая ГУ-РО Фонда социального страхования РФ по Республике Саха (Якутия) признаны страховыми, но только семья одного работника получила положенные выплаты. А семьям троих работников было отказано ввиду отсутствия законных получателей (выгодоприобретателей) единовременной страховой выплаты. К сожалению, у этих работников не осталось законных супруга (супруги), родителей, а дети являются совершеннолетними, что не дает им право на получение единовременных страховых выплат в соответствии с Указом Президента Российской Федерации В.Путина № 313.

Якутский республиканский комитет профсоюза работников РФ считал данную ситуацию глубоко несправедливой, противоречащей нормам Семейного кодекса РФ, и 24 декабря 2020 года председатель рескома Людмила КОРНИЛОВА обратилась с письмом в адрес Главы РС(Я) НИКОЛАЕВА А.С. с просьбой об оказании материальной поддержки семьям медицинских работников, чьи смертельные случаи признаны страховыми. 9 марта 2021 года на встрече главы республики с представителями профсоюзов профсоюзный лидер также подняла данный вопрос, и Айсен Николаев выразил понимание и готовность помочь в решении вопроса. Результатом явилось издание вышеуказанного распоряжения Правительства РС(Я), по которому семьи погибших от COVID-19 медработников ощутили поддержку республики.

Наряду с этим, в течение года Якутский республиканский комитет профсоюза работников здравоохранения РФ в целях социальной защиты медицинских и иных работников проводит работу по принятию по аналогии с другими регионами страны (Санкт-Петербург, Ставропольский край) республиканского (регионального) нормативного правового акта для установления единовременных страховых выплат всем медицинским и иным работникам, пострадавшим от коронавируса во время осуществления профессиональной деятельности с целью недопущения таких ситуаций и повышения социальной защищенности работников отрасли. Так, реском Профсоюза в марте 2021 года на заседании Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений внес предложение о разработке республиканского НПА в 2021 году и будет этого добиваться. Следующим шагом реском профсоюза намерен добиваться выплат не только в случаях заболевания коронавирусом, но и в случаях заражения туберкулезом, гепатитом и другими заболеваниями. Также, по мнению профсоюза, необходимо ввести страхование медицинской ответственности, как это распространено во многих странах.

Профсоюз постоянно держит под контролем имеющиеся в отрасли проблемные вопросы и стоит на страже трудовых прав и интересов членов профсоюза.