12.10.2022
09:21
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Общество

В Якутии семьям мобилизованных окажут любую помощь

В Якутии будут оказывать всестороннюю помощь семьям мобилизованных, позвонившим на единую горячую линию по номеру 122 по дополнительной кнопке 6, сообщает ЦУР Якутии. 

С началом частичной мобилизации в республике на единую горячую линию 122 для разъяснения вопросов по этой теме обратилось более 13 тысяч жителей. 

Теперь колл-центр будет не только отвечать на вопросы, но и оказывать непосредственную помощь семьям мобилизованных. Поддержка будет оказываться по широкому спектру бытовых вопросов. Например, покупка и доставка необходимых продуктов и лекарств, наколка дров и помощь в уходе за скотом и домашними животными, перевозки транспортом, присмотр за пожилым родственником и многое другое.

«Мы выслушаем каждую просьбу и постараемся помочь по любым вопросам в каждом населенном пункте республики. Сейчас семьям мобилизованных как никогда нужна посильная поддержка. Мужья и отцы на службе должны быть спокойны за свои семьи и наш штаб всячески поможет их родным» — отметил руководитель республиканского штаба #МЫВМЕСТЕ Айыллан ВИНОКУРОВ.

Колл-центр 122 готов в рабочее время (с 9 до 18) в будни принимать заявки от семей мобилизованных по дополнительной кнопке 6.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: ЦУР Якутии

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