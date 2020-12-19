19.12.2020
12:35
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Национальные проекты
В Якутии семья получила суперподарок от государства
Семья Махаровых, имеющая 10 детей, из с.Хомустах Намского наслега, на основе социального контракта получила единовременную денежную выплату для приобретения транспортного средства в сумме 745 241 рублей. Добавив свои сбережения, Махаровы смогли приобрести новенький автомобиль Хендэ Солярис 2019 года выпуска.
Мария Александровна по специальности учительница английского языка, сейчас сидит по уходу за ребенком, Альберт Иванович — работник ГУП «ЖКХ».
В Верхневилюйском улусе это первый случай приобретения автомашины на государственную социальную помощь на основании постановления правительства РС (Я) №461 от 22 октября 2012 года.
Фото: sakha.gov.ru
Источник: sakha.gov.ru
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