В Якутии семьи военнослужащих получат субсидию на газификацию домов

В Якутии семьи участников военной операции и ветераны боевых действий получат субсидию в размере 150 тысяч рублей на покупку газового оборудования в рамках программы социальной газификации. Соответствующее поручение региональному правительству дал глава республики Айсен Николаев.

Уточняется, что такая поддержка будет оказана вне зависимости от уровня дохода семьи.

«Во время моей встречи с женами и матерями мобилизованных военнослужащих поступали разные вопросы, все они решаются. Одним из них был вопрос о подключении домов к газоснабжению. Безусловно, вопрос важный, требующий незамедлительного решения. Тогда был оперативно решена проблема одной семьи. Но, как я и ранее отмечал, проблема одной семьи касается интересов многих», — отметил Айсен Николаев.

В соответствии с поручением главы республики, уже в этом году получателями единовременной адресной материальной помощи на газификацию индивидуальных жилых домов за счёт республиканского бюджета станут ветераны боевых действий и военнослужащие, принимающие участие в специальной военной операции, а также члены их семей.

Напомним, с начала текущего года решением главы республики предельный размер помощи по социальной газификации увеличен со 100 тысяч рублей до 150 тысяч рублей.

В Якутии адресная материальная помощь на газификацию жилых домов осуществляется с 2010 года. На данный момент получателями адресной материальной помощи являются малоимущие граждане, одиноко проживающие неработающие пенсионеры, участники Великой Отечественной войны, ветераны тыла и другие отдельные категории граждан. За период 2010-2021 годов адресную помощь получили почти 9 тысяч семей на сумму 813 млн рублей.