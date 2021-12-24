В Якутии семьи с пятью и более детьми освободят от налога на имущество

Якутские семьи с пятью и более детьми в 2022 году, который объявлен Годом матери, освободят от налога на имущество физических лиц, сообщил ТАСС глава Якутии Айсен Николаев.

«В Якутии 2022 год объявлен Годом матери, и мы, продолжая богатый опыт республики, рассчитываем за год ускорить решение самых острых проблем материнства и детства. В Год матери планируется полностью освободить семьи с пятью и более детьми от налога на имущество физических лиц и предоставить другие льготы», — сказал он.

Айсен Николаев подчеркнул, что в год 100-летия республики будет учрежден целевой капитал «Дети столетия», в рамках которого на каждого родившегося в юбилейный год ребенка будет предусмотрена выплата в размере 100 тыс. рублей.

«В 2021 году в Якутии в преддверии 100-летнего юбилея республики реализуется общественный проект «Столетний план развития». Жители всех районов и городов формулируют свои предложения и пожелания о том, какой должна быть Якутия, в которой будут жить наши дети и внуки», — добавил глава республики.