В Якутии семейный тиран жестоко избил свою дочь

Прокуратура Томпонского района провела проверку соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних.

Установлено, что в период новогодних праздников, мужчина, находясь у себя дома, в ходе ссоры с супругой избил свою малолетнюю дочь, нанеся ей множественные удары руками по лицу и телу. В результате ребенку причинены телесные повреждения в виде множественных кровоподтеков лица, головы и туловища.

Вопреки требованиям федерального законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, несмотря на наличие оснований, семья на профилактический учет не поставлена, какая либо работа с ней проводилась, что в том числе повлекло за собой совершение мужчиной преступления в отношении малолетней дочери. В целях устранения нарушений прокуратура внесла в адрес начальника отдела полиции и главы муниципального образования представления, которые находятся на рассмотрении.

Кроме того, прокуратура района направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним).

В настоящее время по делу проводится предварительное расследование.