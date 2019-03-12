В Якутии семейная пара напала на полицейского

В отношении двух жителей поселка Хандыга, 22-летнего молодого человека и 23-летней женщины, возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.

Следствием установлено, что ночью 2 марта 2019 года в квартире жителя поселка Хандыга компания распивала спиртные напитки.

По вызову соседей, которые пожаловались на шум, прибыли сотрудники полиции и вступили в разговор с хозяином квартиры. Тот отреагировал агрессией и вызвал из квартиры своих гостей.

22-летний гость вышел в коридор подъезда жилого дома и, желая воспрепятствовать законным действиям представителей власти по доставлению нарушителя в отделение полиции, нанес удар кулаком в лицо помощнику оперативного дежурного.

После этого супруга задержанного ударила полицейского по правой руке деревянной шваброй, и мужчины были доставлены в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

В рамках расследования уголовного дела устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.

Следственный комитет напоминает, что любые попытки применить насилие в отношении сотрудников полиции, а также оскорбление при исполнении ими служебных обязанностей являются уголовно наказуемыми деяниями, которые сурово караются законом. Согласно уголовному кодексу, за применение насилия в отношении представителя власти обвиняемым грозит до 5 лет лишения свободы, оскорбление влечет за собой наложение крупного штрафа либо исправительные работы на срок до 1 года.