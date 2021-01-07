В Якутии семейная пара в одночасье стала богаче на миллион

Надежда ГРЯЗНОВА и Василий ГУНДАРЬ начали участвовать в лотереях несколько месяцев назад. Счастливый праздничный набор билетов «Русского лото» продавец почтового отделения выбрала для пары своей рукой. По итогам 1369-го тиража жители Республики Саха выиграли 1 миллион рублей.

— Результаты розыгрыша проверял утром 2 января на сайте «Столото». Когда высветилась сумма выигрыша, я оцепенел и начал пересчитывать нули. Жене радостную новость рассказал только вечером. Никак не мог собраться с мыслями и подобрать слова, — смеется мужчина.

Василий работает в нефтяной компании. Надежда преподает в школе скорочтение и ментальную арифметику. В свободное время супруги путешествуют по России.

— В Якутии потрясающая природа, но климат суровый. У нас длинная зима и короткое лето, а хочется больше тепла. Однажды мы отдыхали в Краснодарском крае и влюбились в Адлер. Выигранные деньги потратим на переезд и покупку квартиры у моря, — делится планами жительница Крайнего Севера.

Напомним, по итогам новогоднего розыгрыша «Русского лото» в Якутии появились 2 лотерейных миллионера. Еще 4 участника из этого региона выиграли по 706 577 рублей.

Всего в новогоднем тираже было разыграно 2 325 358 701 рубль. О том, как и где получить выигрыш, можно узнать на сайте www.stoloto.ru, а также по телефону

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