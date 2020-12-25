В Якутии семье наркодилеров ужесточили приговор

Прокуратура города Якутска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении супружеской пары.

Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30- п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), совершенное организованной группой, в крупном размере), им судом назначено наказание в виде условного лишения свободы.

Государственный обвинитель не согласился с назначенным осужденным наказания, поскольку они признаны виновными в совершении особо тяжкого преступления, которое обладает повышенной степенью общественности опасности, направлено на распространение наркотических средств, употребление которых приводит к угрозе жизни и здоровья граждан.

Согласно принципу справедливости, являющемуся одним из основополагающих принципов уголовного закона, наказание, применяемое к лицу, совершившему преступление, должно соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

Государственным обвинителем в связи с этим на приговор суда внесено апелляционное представление.

По результатам его рассмотрения судом апелляционной инстанции приговор Якутского городского суда отменен, супругам назначено наказание в виде лишения свободы. Мужчина осужден к 4 годам с отбыванием наказания в колонии строгого режима, женщине назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии общего режима с отсрочкой исполнения наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.