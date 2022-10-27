В Якутии семье мобилизованного помогли со строительством дома

Общественная приемная Усть-Алданского МО партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в рамках семинара депутатов представительных органов в с Сырдах Бэрт-Усовского наслега, провела прием граждан по личным вопросам.

Прием граждан провели специалисты офисного центра Мои документы, управления социальной защиты и пенсионного Фонда, муниципального имущества МР, а также сотрудники офиса Россельхозбанка.

Граждане обратились по вопросам замены паспорта, подачи заявлений на назначение пособия, субсидии на подключение к центральному отоплению, восстановления удостоверения ветерана труда, страхования ипотеки, вкладов и прочих других вопросов.

Руководитель РИК ЯРО ВПП «Единая Россия» Руслан Платонов совместно с активистами добровольческого движения «Спецназ Добра» помогли семье в завершении строительства дома в Эмисском наслеге Амгинского улуса.

Глава многодетной семьи ЧЕМЕЗОВ Вячеслав, был мобилизован в первом потоке, жена Пелагея осталось одна с детьми и домашним хозяйством, младшему сейчас 4 года. С инициативой об оказании помощи семье мобилизованного на руководителя движения Руслана ПЛАТОНОВА вышел глава наслега Прокопий БУБЯКИН. Благодаря совместной оперативной работе активистов, семья может переехать в новый теплый дом. Также в стороне не остались компания «Элма» в лице руководителя Афанасия СЕМЕНОВА, Руслан ФЕДОТОВ народный депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн), который вручил семье сертификат на приобретение мебели на сумму 50 000 рублей, и жители села Эмиссы.

«Выражаю огромную благодарность всем, кто не остался в стороне и помог в этом деле» — поблагодарил и.о.главы Амгинского улуса Степан КУЗЬМИН.

Добровольческое движение «СПЕЦНАЗ ДОБРА» основано в марте 2017 года в городе Якутске. Социально ориентированный, общественно значимый проект «Спецназ добра», объединяет всех неравнодушных жителей города Якутска и Республики Саха (Якутия) — активистов, членов трудовых коллективов предприятий и организаций, предпринимателей, школьников, депутатов и социальных партнеров. Количество добровольцев постоянно растет. Практика реализуется с материальной и финансовой помощью, с предоставлением специальной техники и оборудования для оказания помощи нуждающимся. Существуют проблемы, которые требуют оперативной помощи. Проводится большая работа по благоустройству жилых кварталов, строительству и созданию общественных пространств, детских игровых и спортивных площадок, оказанию безвозмездной помощи незащищенным слоям населения, одиноко проживающим пожилым людям, ветеранам, многодетным и малоимущим семьям.