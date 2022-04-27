В Якутске семь тысяч человек образовали три круга осуохая

В Якутске в честь 100-летнего юбилея ЯАССР состоялся круговой танец осуохай. Он прошел сразу же после праздничного шествия. Гостей мероприятия приветствовал глава Якутии Айсен Николаев.

В праздничном шествии и осуохай приняли участие представители районов республики, предприятий и организаций, члены правительства, молодёжные объединения, старожилы города «Ытык Кырдьаҕастар», юные якутяне, артисты.

Танец продолжался в течение часа, порядка семи тысяч человек образовали 3 круга. Немало участников танца пришло в якутской национальной одежде.

Отметим, что сегодня осуохай прошёл во всех районах республики.

Якутский хороводный танец осуохай символизирует всеобщее единение людей, круг солнца. Проведение всеобщего республиканского танца олицетворяет единение народов Якутии, имеющих общие культурные корни и историю.

Зажигательный осуохай на Комсомольской площади в Якутске на видео тгк Чоккай