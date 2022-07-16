В Якутии сейчас действует 49 лесных пожаров

На территории республики за сутки потушено 8 лесных пожаров на общей площади, пройденной огнем, 4 245,5 га в Алданском, Мирнинском и Усть-Майском районах.

Обнаружено 13 лесных пожаров на площади 507 га в Алданском, Оймяконском, Верхневилюйском и Сунтарском районах.

Всего действуют 49 лесных пожаров на общей площади 43 190 га: 15 — в Алданском районе, 11 — в Усть-Майском районе, 5 — в Мирнинском районе, по 3 — в Вилюйском, Нерюнгринском, Оймяконском районах, по 2 — в Оленекском и Жиганском районах, по 1 — Верхневилюйском, Верхоянском, Момском, Среднеколымском, Сунтарском районах.

Зарегистрирован 1 ландшафтный (природный) пожар на общей площади 23 га в Оймяконском районе.

На аналогичную дату прошлого года действовало 213 лесных пожаров на общей площади 1 365 769,6 га. Обслуживаются 13 лесных пожаров на общей площади 8 649 га в Вилюйском, Верхневилюйском, Мирнинском, Оймяконском, Сунтарском и Усть-Майском районах.

Из них локализовано 5 пожаров на общей площади 3 062,2 га на территории Вилюйского, Верхневилюйского, Мирнинского и Усть-Майского районов. Всего на тушение лесных пожаров привлечены 743 человека, из них 569 сотрудников парашютно-десантной пожарной службы, 142 сотрудника лесопожарной службы, 8 сотрудников ГПС РС(Я), 24 добровольца из числа местного населения. Задействовано 26 единиц техники, сообщает тгк @YakutiaOpershtab