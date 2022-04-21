В Якутии сегодня закрыли еще три ледовых переправы

В соответствии с приказом Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) с 21 апреля на территории Якутии запрещена эксплуатация 3 ледовых переправ муниципального значения:

— в Сунтарском районе «Сунтар — Туойдах», р. Вилюй;

— в Сунтарском районе «Тюбяй — Шея» р. Вилюй;

— в Сунтарском районе «Илимнир — Хадан», р. Вилюй.

Всего на сегодняшний день на территории республики эксплуатируется 10 ледовых переправ:

1. Верхнеколымский район «Зырянка – Затон», р. Ясачная до 5 тонн;

2. Жиганский район «п. Жиганск – Аэропорт», р. Стрекаловка до 20 тонн;

3. Момский район «Хонуу – Буор-Сысы», р. Индигирка до 20 тонн;

4. Оленекский район «Оленек – Харыялах», р. Оленек до 30 тонн;

5. Момский район «Хонуу – Соболох», р. Мома до 20 тонн;

6. Нюрбинский район «Мирный – Накын», р. Марха до 60 тонн;

7. Хангаласский район «Покровск – Кердем», р. Лена до 3 тонн;

8. Намский район «Намцы – Хатас» р. Лена до 5 тонн;

9. Намский район «Хатырык – Фрунзе» р. Лена до 5 тонн;

10. Олекминский район «ООО «СГК-1» – Солянка» р. Лена до 20 тонн.

Отметим, что в связи с закрытием ледовых переправ, с 17 апреля пассажирские перевозки по маршруту «Якутск – Нижний Бестях» осуществляют суда на воздушной подушке.

Закрытие ледовых переправ республики осуществляется согласно примерному графику закрытия. Сроки закрытия ледовых переправ могут быть скорректированы исходя из фактического состояния льда и погодных условий.

За несанкционированный выезд на лед предусмотрена административная ответственность по ст. 9.10 КоАП РС (Я) с наложением административного штрафа: для граждан – в размере от трех до пяти тысяч рублей; для должностных лиц – от двадцати до пятидесяти тысяч рублей; для юридических лиц – от ста тысяч до одного миллиона рублей.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) предупреждает: уважаемые граждане, пользуйтесь только оборудованными ледовыми переправами и выполняйте требования всех информационных знаков. Помните, что за пределами официально организованной переправы никто не может гарантировать вашу безопасность и безопасность ваших пассажиров!

В случае, если вы попали в беду или стали свидетелем происшествия, незамедлительно сообщайте об этом по единому номеру вызова экстренных служб «112»!