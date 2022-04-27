В Якутии сегодня тушили загоревшийся грейдер

27 апреля в 11:29 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании грейдера в районе шахты «Восточная Денисовская» в Нерюнгринском районе. К месту вызова незамедлительно убыли огнеборцы Нерюнгринского пожарно-спасательного отряда. На момент их прибытия наблюдался открытый огонь.

В результате пожара грейдер поврежден огнем по всей площади, которая составила 7 кв.м. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На тушение привлекались 8 человек личного состава и 2 единицы пожарной техники.