27.04.2022
19:43
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Происшествия

В Якутии сегодня тушили загоревшийся грейдер

27 апреля в 11:29 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании грейдера в районе шахты «Восточная Денисовская» в Нерюнгринском районе. К месту вызова незамедлительно убыли огнеборцы Нерюнгринского пожарно-спасательного отряда. На момент их прибытия наблюдался открытый огонь.
В результате пожара грейдер поврежден огнем по всей площади, которая составила 7 кв.м. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На тушение привлекались 8 человек личного состава и 2 единицы пожарной техники.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба МЧС РФ по РС(Я)
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