24.10.2019
01:17
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Погода
В Якутии сегодня сильные морозы -32
Прогноз погоды в г. Якутске
Ожидаемая с 21 час 23/X до 21 час 24/X
Преимущественно без осадков, ветер юго-западный 2-7 м/с, температура воздуха ночью -9-11, днем -4-6°.
Прогноз погоды по территории Республики Саха (Якутия)
на 25-26/X 2019 г. На большей части местами небольшой снег, 26 октября на юго-западе днем местами небольшой мокрый снег. Ветер умеренный, на побережье метели при усилении ветра до 16-21 м/с. Температура воздуха ночью -8-13, при прояснении -13-18, на севере -20-25, на северо-востоке местами -27-32°. Днем -3-8, на севере -12-17, 26 октября на юго-западе -4,+1°.
Источник: Якутское УГМС.
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