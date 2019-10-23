В Якутии сегодня сильные морозы -32

Прогноз погоды в г. Якутске

Ожидаемая с 21 час 23/X до 21 час 24/X Преимущественно без осадков, ветер юго-западный 2-7 м/с, температура воздуха ночью -9-11, днем -4-6°.

Прогноз погоды по территории Республики Саха (Якутия) на 25-26/X 2019 г. На большей части местами небольшой снег, 26 октября на юго-западе днем местами небольшой мокрый снег. Ветер умеренный, на побережье метели при усилении ветра до 16-21 м/с. Температура воздуха ночью -8-13, при прояснении -13-18, на севере -20-25, на северо-востоке местами -27-32°. Днем -3-8, на севере -12-17, 26 октября на юго-западе -4,+1°.