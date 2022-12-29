29.12.2022
19:32
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Происшествия

В Якутии сегодня сгорел дом — есть жертва

29 декабря в 06:23 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул. Укуланская в г. Томмот Алданского района. Через 6 минут к месту вызова прибыли огнеборцы. На момент их прибытия наблюдался открытый огонь. В результате пожара погиб мужчина 1957 г.р., огнем повреждены кухня, комната и чердачное помещение на общей площади 48 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На тушение привлекались 6 человек личного состава и 2 единицы пожарной техники.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба МЧС РФ по РС(Я)

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