29.12.2022
19:32
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Происшествия
В Якутии сегодня сгорел дом — есть жертва
29 декабря в 06:23 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул. Укуланская в г. Томмот Алданского района. Через 6 минут к месту вызова прибыли огнеборцы. На момент их прибытия наблюдался открытый огонь. В результате пожара погиб мужчина 1957 г.р., огнем повреждены кухня, комната и чердачное помещение на общей площади 48 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На тушение привлекались 6 человек личного состава и 2 единицы пожарной техники.
Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба МЧС РФ по РС(Я)
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