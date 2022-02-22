В Якутии сегодня поставлен рекорд по количеству свадеб

В Якутии 152 пары, из них 41 – в столице республики, заключат брак в последнюю «зеркальную» дату десятилетия – 22.02.2022. Одни верят в магию цифр и считают, что такие даты приносят удачу и счастье в браке, а другим просто нравится красивая дата, передает ЗАГС.

22.02.2022 левая и правая половинки даты повторяют чередование двоек и нулей с зеркальной точностью. Это последняя зеркальная дата десятилетия. Следующая такая дата наступит только в 2030 году 3 февраля — 03.02.2030.

«Для якутян такие даты очень актуальны, потому что относятся к ним по-особенному, и считают их удачливыми. Самая первая дата, которую мы отмечали, – 07.07.2007, но тогда было не так много пар. А вот 08.08.2008 только по городу Якутску было открыто 4 площадки для регистрации брака: в Музее зарубежного художественного искусства, «Полярной звезде», Комдрагмете и в нашем здании. В целом хороший свадебный сезон начинается у нас с 14 февраля», — поделилась заместитель руководителя отдела Управления ЗАГС по городу Якутску Ирина Андреева.

В последние два года из-за ограничениями, связанных с коронавирусом, заключивших браки в красивые и зеркальные даты было не так много. Например, 20.02.2020 свои отношения зарегистрировали 145 пар по республике, 12.02.2021 – 97, в разгар пандемии 21.12.2021 – 134, а вот до пандемии 18.08.2018 – 132.