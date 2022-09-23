В Якутии сегодня откроется дом Юнармии

Сегодня, 23 сентября, в рамках VII республиканского патриотического слета учащихся и молодежи «Слет Юнармии» состоится открытие первого в Якутии центра юнармейской подготовки «Дом ЮНАРМИИ».

Центр открывается на базе Детского подросткового центра города Якутска по адресу: ул. Клары Цеткин, дом 14/3.

«Дом Юнармии» – многопрофильный центр юнармейской подготовки, реализующий уставные задачи всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». Основной задачей движения является воспитание у детей и молодёжи чувства патриотизма, уважения к истории и любви к своей стране, мотивация молодёжи к защите Отечества и военной службе.

Открывающийся в Якутске «Дом Юнармии» – пятый по счёту в Дальневосточном Федеральном округе и первый в Республике Саха (Якутия). Здесь созданы необходимые условия для патриотического воспитания подрастающего поколения. Центр станет местом притяжения молодых людей, занятий по основам военной службы, уроков мужества, тематических занятий, обмена опытом педагогов и наставников.

Руководством города, управлением образования выделены средства на ремонт здания, прилегающей территории. Центр будет оснащён учебными пособиями: плакатами, учебниками, макетами автоматов, компьютерной техникой и мягкой мебелью. Проект реализуется в рамках Федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование».

Напомним, в Якутске 23-24 сентября пройдёт Республиканский молодежный «Слет Юнармии». В эти дни юнармейцы будут соревноваться в различных конкурсах, турнирах, их ждет обширная образовательная программа и увлекательные мастер-классы. По итогам будут объявлены победители. Также в рамках слета состоится открытие Всероссийской патриотической акции «Граффити Победы». Мероприятие проводится Министерством по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии и региональным отделением ВВПОД «ЮНАРМИЯ» совместно с другими ведомствами республики.