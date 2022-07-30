В Якутии сегодня действует 108 лесных пожаров

По состоянию на 8 утра 30 июля на территории республики потушено 11 лесных пожаров с общей площадью пройденной огнем 2803 га в Нерюнгринском, Эвено-Бытантайском, Усть-Майском, Момском, Кобяйском районах.

Всего действует 108 лесных пожаров на общей площади 168 788,3 га (Ленский-1, Вилюйский-1, Момский-1, Усть-Алданский-1, Среднеколымский-1, Оленекский-1, Таттинский-2, Нюрбинский-3, Томпонский-3, Верхневилюйский-3, Сунтарский-3, Оймяконский-4, Жиганский-4, Мирнинский-4, Нерюнгринский-17, Усть-Майский-23, Алданский-36) и 2 ландшафтных (природных) пожара на землях иных категорий на площади 1541 га в Оймяконском районе. В аналогичную дату прошлого года действовал 161 лесной пожар на общей площади 1 676 839,8 га.

Обслуживаются 27 лесных пожаров на общей площади 25 186,3 га в Алданском, Вилюйском, Верхневилюйском, Ленском, Мирнинском, Нерюнгринском, Нюрбинском, Оймяконском, Среднеколымском, Сунтарском, Таттинском, Усть-Майском районах и 1 пожар на землях иных категорий на площади 1 535 га в Оймяконском районе.

Локализовано 7 пожаров площадью 2 485,8 га в Верхневилюйском, Мирнинском, Оймяконском, Сунтарском, Таттинском, Усть-Майском районах.

За отчетный период обнаружено 9 лесных пожаров на площади 489 га в Мирнинском, Вилюйском, Алданском, Оленекском, Жиганском, Томпонском районах.

Всего на тушение лесных пожаров привлечены 1445 человек, из них 8728 сотрудника парашютно-десантной пожарной службы, 205 сотрудников лесопожарной службы, 150 сотрудников ГПС, 218 добровольцев из числа местного населения. Задействовано 149 единиц техники. тгк @YakutiaOpershtab