17.03.2021
18:41
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Красота & Здоровье

В Якутии сделали уникальную операцию ребенку с врожденной аномалией

Сегодня, 17.03.2021г., в Якутии впервые провели операцию по имплантации слухового аппарата костной проводимости  ребенку, страдающему врожденной аномалией развития наружного слухового прохода.

 Операцию выполнили врачи оториноларингологи  ЛОР отделения ПЦ  ГАУ РС (Я) «РБ №1 – НЦМ» совместно с московским коллегой, хирургом-оториноларингологом Юрием Александровичем Некрасовым. В основе имплантируемого аппарата костной проводимости лежит принцип использования естественной способности организма передавать звук непосредственно через кость.

Операция заключается во вживлении в область височной кости имплантата, который способен удерживать на коже головы процессор слухового аппарата. Таким образом, кожа остается совершено свободной, что важно как с эстетической точки зрения, так и с позиций отсутствия воспалительных изменений вокруг имплантата. Звуковой процессор не только улавливает звук и преобразовывает его в вибрации, но и обеспечивает полноценное восприятие звука.

Помимо операции хирург провел обучающую  лекцию для врачей. И теперь,  якутские врачи могут  проводить такие операции сами. Вопрос реабилитации таких пациентов крайне актуален для республики, ведь ранее они выезжали на лечение в федеральные медицинские центры.

В данном виде операции в нашей республике нуждаются не только дети, но и взрослые.

Фото: sakha.gov.ru
Источник: sakha.gov.ru
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