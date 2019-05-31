В Якутии санитарка защитила свои права

Прокуратура Чурапчинского района Якутии провела проверку соблюдения трудового законодательства в Чурапчинской центральной районной больнице, в ходе которой выявлены нарушения в части установления гарантий и компенсаций в трудовом договоре санитарки.

Установлено, что в нарушение Трудового кодекса РФ условия труда работника по трудовому договору отнесены по степени вредности к допустимым. Вместе с тем, согласно отчету о специальной оценке условий труда условия работы младшего медицинского персонала (санитаров) отнесены по степени вредности к вредным условиям. При этом работодателем выплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, трудовым договором не предусмотрены.

В целях защиты прав работника прокуратура внесла в адрес главного врача представление, а также возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.4 ст.5.27 КоАП РФ (ненадлежащее оформление трудового договора).

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования нарушения устранены, должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 000 рублей.