В Якутии самый высокий рост экономики на Дальнем Востоке

В Якутии экономический рост составляет порядка 8%, на что повлияло множество

факторов.

Об этом было отмечено в ходе расширенного заседания коллегии и общественного совета Министерства экономики республики, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Рост выше, чем средний по России и среди субъектов Дальнего Востока. По нашей оценке он составляет в 2022 году не менее 8%. На это повлиял рост промышленного производства, который сейчас за январь-октябрь отмечается на уровне 10%. Также важно отметить, что улучшается качество жизни людей, уровень занятости. За январь-сентябрь число занятого населения увеличилось на 3800 человек, а уровень безработицы сократился до 6,5% экономически активного населения», — рассказала министр экономики Якутии Майя Данилова.

