В Якутии самолет Ан-30М вызывает искусственные осадки

6 июня самолет Ан-30М со специалистами Росгидромета на борту по заявке Госкомобеспечения РС(Я) осуществлял работы по активному воздействию на атмосферные осадки с целью предупреждения ландшафтных пожаров и увлажнения почвы в Олекминском и Сунтарском районах.

Самолет-лаборатория Ан-30М усиливает осадки на определённой территории, работает там, где существует угроза возникновения высокого класса пожароопасности или снижает уже существующий. В Сунтарском и Олекминском районах на 6 июня установлен III класс пожароопасности леса.

Для искусственного вызывания осадков используются специальные пиропатроны, в состав которых входит йодистое серебро. Выстрелы производятся на высоте около пяти-семи километров над землей, пиропатрон массой около 80 граммов сгорает примерно за сорок секунд, выделяя продукты горения йодистого серебра, образуя льдообразующий реагент, который и вызывает осадки. После этого в течение получаса формируется дождевой фронт. Йодистое серебро экологически безопасно, не изменяет состав атмосферных осадков и на землю они выпадают в виде чистого дождя.

На минувшей неделе Президент России Владимир Путин поручил правительству страны совместно с главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым провести в республике эксперимент по созданию искусственных осадков.

«Правительству РФ совместно с главой Республики Саха (Якутия) обеспечить проведение в 2022 году эксперимента по осуществлению в Республике Саха (Якутия) мероприятий по искусственному вызыванию осадков в целях предотвращения лесных пожаров», — гласит один из пунктов перечня поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.