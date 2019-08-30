В Якутии самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку

По предварительным данным, 30 августа 2019 года в утреннее время в 160 километрах от села Суордах Верхоянского района совершил вынужденную посадку самолет Ан-2, принадлежащий частному лицу. На его борту находились 2 члена экипажа и 3 пассажира.

Следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по данному факту проводится доследственная проверка.

В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.