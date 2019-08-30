30.08.2019
19:16
62
Происшествия
В Якутии самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку
По предварительным данным, 30 августа 2019 года в утреннее время в 160 километрах от села Суордах Верхоянского района совершил вынужденную посадку самолет Ан-2, принадлежащий частному лицу. На его борту находились 2 члена экипажа и 3 пассажира.
Следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по данному факту проводится доследственная проверка.
В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Источник: ВССУТ
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